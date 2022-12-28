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  • Artık ilçelerde bile haraç istiyorlar. Otel sahibi kendini savunmak için çift silahla çatışmaya girdi

Artık ilçelerde bile haraç istiyorlar. Otel sahibi kendini savunmak için çift silahla çatışmaya girdi

Otel sahibi A.E.'nin park halindeki otomobilinin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlanmasından 1 gün sonra, iddiaya göre iş adamından haraç istedikleri öne sürülen 4 kişi, A.E'nin otelini bastı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 13:14
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Otel sahibi kendini savunmak için çift silahla çatışmaya girdi. Artık ilçelerde bile haraç istiyorlar

Artık ilçelerde bile haraç istiyorlar. Otel sahibi kendini savunmak için çift silahla çatışmaya girdi
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Yeni Asır’ın haberine göre, Manisa'daki bir otelde bir kişi dışarıda otomobilin başında beklerken, içeri giren silahlı 3 kişi lobide çalışanlarla birlikte oturan otel sahibinin kardeşi Ö.E. ile bir süre konuştu. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine otele gelen siyah montlu saldırgan belindeki silahı çıkardı.

Otel sahibinin kardeşi Ö.E. ve çalışanlar, kendilerine silah çeken kişiyi etkisiz hale getirmeye çalışırken arbede yaşandı. Arbede sırasında Ö.E. saldırganın yanındaki diğer kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Olay sırasında kaldığı otel odasından bağrışmaları duyup, lobiye koşan A.E., saldırganların arasına çift silahla daldı. A.E., 3 saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Biri ağır olmak üzere 3 yaralı Manisa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaşanan olay otelin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Oteldeki çatışmadan 1 gün önce otomobiline 7 kurşun sıkılan A.E.'nin olay sonrası Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek can güvenliğinin olmadığı yönünde ifade verdiği belirtilirken, her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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