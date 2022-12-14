Hintli ve Çinli askerler sınır hattında sopalarla çatıştı. Savaşlar da tuhaflaştı

Hindistan-Çin sınırında bulunan tartışmalı Sikkim bölgesinde Çinlilerin sınırı belirleyen duvarın ötesine geçerek tel örgü örmek istemesi üzerine Hintli Askerlerle Çinli askerler arasında taşlı-sopalı çatışma çıktı.

Elleri sopalı askerler, Çin ordusu mensuplarına vurmaya başladı. Gerilim, sosyal medyada paylaşılan videoya yansıdı.

Öte yandan söz konusu görüntülerin 2021 yılına ait olduğu iddia edildi.

ÇİNLİ ASKERLERE SOPALARLA SALDIRDILAR

Sopalarla saldıran Hint askerler, Çinli askerleri tel örgülerin ardına püskürtmeyi başardı.

Çinli askerler bölgeden uzaklaşmaya başlarken, Hindistan ordusuna bağlı birlikler çığlık atarak kutlama yaptı.

ÇİN: HİNT ASKERLERİ SINIR HATTINI İHLAL ETTİ

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Long Şaohua ise iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada, Hint askerlerinin, 9 Aralık'ta sınır hattını ihlal ederek rutin devriye faaliyeti yürüten Çin askerlerine müdahalede bulunduğu belirtildi.

HİNDİSTAN'A ÇAĞRI: BİRLİKLERİNİZİ KONTROL EDİN

Sözcü Long, tarafların söz konusu karşılaşmanın ardından bölgelerine çekildiğini kaydederek Hindistan'a askeri birliklerini kontrol etme ve sınır bölgelerde huzuru sürdürme çağrısı yaptı.

Hint basınındaki haberlerde, 9 Aralık'ta iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nda çatışma yaşandığı, iki tarafın birliklerinde de yaralananlar olduğu bildirilmişti.

YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN SORUN

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor. Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

SORUN DEVAM EDİYOR

AA'nın haberine göre, yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Görüşmelerin ardından sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmesine karar verilmişti. İki ülke askerlerinin, sürtüşmeye sebep olan tüm sınır bölgelerinde hatlarına döndüğü çekilme sürecinin 14 Eylül'de tamamlandığı duyurulmuştu. Yeni çatışma, sınır bölgesindeki gerginliğin devam ettiğini gösteriyor.