Otelde sıra bekleyince Üniversite sayfasından açıklama yaptırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Otelde sıra bekleyince Üniversite sayfasından açıklama yaptırdı
Kardeşini rektör başdanışmanlığı görevine atayan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Konya’da kaldığı otelde yaşadığı mağduriyeti İstanbul Üniversitesi “duyurular” sayfasını kullanarak otel hakkında basın açıklaması yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ağustos’ta İstanbul Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın Konya’da bir otelde yaşadığı mağduriyet, İstanbul Üniversitesi'nin "duyurular" sayfasında yayınlandı.

Yazılan duyuruda, Zülfikar ile ailesinin Konya’da bulunan Dedeman Otel’den rezervasyon yaptırdığı, ancak sabahın erken saatlerinden saat 17.00’a kadar odalarına giriş yapabilmek için bekledikleri belirtildi.

"Konya Dedeman Otel Hakkında Basın Açıklaması" başlığıyla yayınlanan duyuruda şunlar yazıldı,

"Geleneksel Dedeman Misafirperverliği' sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur… Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde 'geçici oda' verilebilmiştir.

tweet2.jpg

Bu durumu 'Konya’nın en yoğun günü' açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır… Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur…

Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz..."

tweet1.jpg

İlgili Haberler
Mecliste mangal yapan vekiller üniversite mezunu sağlıkçıya 4 bin TL ile geçin diyor!
İstanbul Üniversitesi’nden flaş karar. ‘Saldırılar durana kadar…’
Üniversite'de skandal kopyala yapıştır ile deşifre oldu
Son Haberler
Yolculuk Öncesi Sıra Dışı Hazırlık: İçerik Üreticisi Motorun Yanında Et Pişirdi! Gündem
Yolculuk Öncesi Sıra Dışı Hazırlık: İçerik Üreticisi Motorun Yanında Et Pişirdi!
Kocaeli'deki palet deposunda yangın. Alevlerin arasından son anda çıkarıldı Gündem
Kocaeli'deki palet deposunda yangın. Alevlerin arasından son anda çıkarıldı
AKP’li Özlem Zengin’den ‘o’ sözlerle alakalı açıklama Gündem
AKP’li Özlem Zengin’den ‘o’ sözlerle alakalı açıklama
İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Gündem
İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Aboubakar'dan Beşiktaş taraftarını çıldırtan hareket! Tepki yağdı Spor
Aboubakar'dan Beşiktaş taraftarını çıldırtan hareket! Tepki yağdı
Aydın'da gerçekleşen trafik kazasında biri çocuk 7 kişi yaralandı Gündem
Aydın'da gerçekleşen trafik kazasında biri çocuk 7 kişi yaralandı