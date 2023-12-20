İstanbul Üniversitesi rektörü kurumun resmi sayfasını iyice kişisel bloguna çevirdi

Daha önce rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın kişisel tatiliyle ilgili şikayetlerini kurumun resmi internet sitesinden yayınlayan üniversite bu sefer de genç akademisyenlerle buluşmasının duyurusunda Açıklamada "Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın şahsi ikramı olan" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Otelde sıra bekleyince rektör Zülfikar, üniversite sayfasından açıklama yaptırmış, açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Geleneksel Dedeman Misafirperverliği' sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur… Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde 'geçici oda' verilebilmiştir.

Bu durumu 'Konya’nın en yoğun günü' açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır… Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur…

Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz..."