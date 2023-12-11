İstanbul Üniversitesi’nden flaş karar. ‘Saldırılar durana kadar…’

İstanbul Üniversitesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze’deki saldırıları gerekçe göstererek üniversite çapında tüm eğlence içerikli etkinlikleri yasakladığını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul Üniversitesi’nden flaş karar. ‘Saldırılar durana kadar…’

Gazze’deki çatışmalar tüm dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Filistin’e desteğini 7 Ekim’den beri bariz olarak duyuran kurumlardan olan İstanbul Üniversitesi yeni bir karar aldı.

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Türkiye'nin en köklü ve en kalabalık okullarından İstanbul Üniversitesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’deki çatışmalar durana kadar üniversitede herhangi bir eğlence içerikli etkinliğe izin verilmeyeceğini duyurdu.

ÖĞRENCİLERDEN FARKLI TEPKİLER GELDİ

Paylaşıma çeşitli yorumlar gelirken, İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören gençlerden bazıları duruma tepki göstererek gençlere yönelik sosyal etkinliklerin önüne geçilmesinin düşündürücü olduğunu vurguladı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Kısa bir süre sonra İstanbul Üniversitesi, yaptığı bu paylaşımı tüm sosyal medya hesaplarından sildi. Silmesinin nedeni bilinmiyor.

İstanbul Üniversitesi’nden yapılan duyuru şöyleydi:

“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDEN ÇAĞRI!

Dünyanın gözü önünde insanlık tarihinin en büyük soykırımı yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de her 10 dakikada, 1 çocuğun katledildiğini sayısal bir hikâyeye dönüştürürken, insanlık tarihinin en karanlık ânlarında bulunduğumuzu beyan ediyoruz.

Mâsum insanların katledilmesine asla alışmayacağız, bunu kanlı bir filmi izlemek gibi kabullenemeyecek ve hazmetmeyeceğiz...

Bölgemizde gözyaşı ve acılarla dolu nice dramlar yaşanırken, tüm dünyaya akan kanın durdurulması için âcil ateşkesin sağlanması çağrımızı iletiyor;

İstanbul Üniversitesi olarak bu kanlı süreç durdurulmadan, bilim yuvamız olan üniversitemiz bünyesinde eğlence içerikli hiçbir etkinlik düzenlemeyeceğimize söz veriyoruz!

Katledilen çocukları geri getiremeyiz! Bombalama sonucu yıkılan yuvaları

yeniden inşa edemeyiz! Hayatı yarım kalmışları zulümden kurtaramayız belki, ama acılarına ortak olabilir, bunu yüreğimizde hissedebiliriz... İnsanlığımızdan geriye kalan hürmettir bu!

İnsanlık ailesine ve tüm hassasiyeti olan vicdanlara çağrımızdır...

Gelin siz de insanlığın en karanlık ânına yakınken mâtemine de ortak olun!”

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