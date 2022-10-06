Öğrenciler ölümle burun buruna. KYK yurdunda duvara sabitlenen 6 büyük dolap ders çalışan öğrencinin üstüne düştü. Ya son anda çekilmeseydi

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı devlet yurtlarında yaşanan sıkıntılar tek tek gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Üniversite öğrencileri özellikle devlet yurtlarında büyük sorunlarla karşı karşıya.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü devlet yurtlarındaki bir gerçeği ortaya koydu.

Paylaşılan görüntüde devlet yurtlarına yerleştirilen mobilyaların sağlam bir şekilde monte edilmediği görüldü. Yapılan paylaşımda öğrenci, dolaplar üstüne düşünce deprem olduğunu sandığını söyledi ancak 6 tane büyük dolabın duvara sadece 8 delik ile sabitlendiği gerçeğini açığa çıkardı.

Bu görüntülerle beraber öğrencilerin devlet yurtlarında can güvenliğinin olmadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise öğrencilerin yurt problemleriyle ilgili “Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yaptık. Gayet de lüks yurtlar yaptık. Bu yurtlar çift yatak, bilemediniz üç yataklı odalar olmak üzere gayet modern bir şekilde bu yurtlarımızı yaptık. Ben yurtlarımızla iftihar ediyorum. Kredi Yurtlar Kurumu’muzun attığı bu adımlarla da iftihar ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lüks olarak nitelendirdiği KYK’nin yurtlarında barınma ve yemek problemlerinin ardından şimdi eşyaların sağlam bir şekilde yerleştirilmediği gözler önüne serildi.

İşte o paylaşımlar:

Şu fotoğrafa iyi bakın. Saat 23.30 civarı ders çalışmak için masama oturdum. Bir yandan da şarkı açmaya çalışıyordum. Sonra çıtırdama sesler duydum. Deprem olduğunu sandım ilk başta. Dolaplardan geldiğine ihtimal dahi vermedim açıkçası.+

Tekrardan telefonuma döndüğümde dolaplardan daha fazla ses geldi ve ne olduğunu anlayamadan 6 tane dolap üstüme düştü. Son saniyede sandalyemi geriye çekip kalkabildim. Şarkıyı açıp kulaklığımı takmış olsaydım şu an nerede olacağımı düşünmek dahi istemiyorum.

6 tane büyük dolabı duvara 8 delik açıp sabitlemişler(!) sabitledikleri maddeler tahta ve uzun ince çiviler? Şokun etkisiyle gördüğüm bütün kızlara nolur çalışma masalarından uzak durun diye ağladığımı hatırlıyorum en son.+

Aileler çocuklarını devlete güvenip devlet yurduna gönderirken yaşanan olay trajikomik gerçekten. Tek istediğim bu olayı başka öğrencilerin yaşamaması onlara bunun yaşatılmaması #kykyurtları #GSBYurtları

@imamoglu_int #kykyurdu #zeytinburnu