Otobüs bilet fiyatlarına indirim geldi. Türkiye'nin en köklü otobüs firması Almanlara satılmıştı

Türkiye'nin en köklü otobüs şirketlerinden Kamil Koç'un Almanlara satılması piyasada şok etkisi yapmıştı. Firmayı satın alan Almanlar şirketi bilet fiyatlarına salı günü düzenlenen seferlerde yüzde 15 indirim uygulayacak.

Otobüs bilet fiyatlarına indirim geldi. Türkiye'nin en köklü otobüs firması Almanlara satılmıştı

Karar ve merhabahaber'de yer alan bilgilere göre, Türkiye'de kara yolu taşımacılığının öncü firmalarından Kamil Koç 2019 yılında Almanlara satıldı. Toplam 67 il, 271 ilçede ve 861 bilet satış noktası bulunan firmanın binlerce çalışanı var. Firmanın ortalama bin 100 araçlık otobüs filosu bulunuyor.

Şirket 30 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor. Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. Türkiye'nin en büyük firmaları arasında yer alıyor. Ülkenin en köklü otobüs firması olma özelliğini taşıyan Kamil Koç'un satışı piyasada büyük yankı uyandırmıştı.

Alman Flixmobiliy'e satılan şirket bu süreçten sonra yenilikler yapmaya başladı. FlixBus bugün 35 ülkede 2.500’den fazla güzergâhı birbirine bağlayarak herkes için çevreci ve akıllı seyahat imkanı sunuyor. Son olarak Kamil Koç Türkiye genelinde biletlere indirim kampanyasını duyurdu.

İNDİRİM SEVİNDİRDİ

Firmadan gelen indirim haberi ise milyonlarca kişiyi heyecana boğdu. Kampanya kapsamında yıl sonuna kadar salı günü düzenlenen seferlerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Bahsi geçen indirim kapsamında örneğin 500 lira olan bilet 75 lira indirimle 425 liraya satılacak.

Okul ara tatilinde seyahat etmek isteyen aileleri ve üniversite öğrencisi gençleri sevindirecek olan "Salı Sallanır" kampanyası kapsamında bilet alan yolcular, anında yüzde 15’lik bir indirimden yararlanıyor. Salı günü seferlerine özel olarak düzenlenen bu sonbahar kampanyasından dileyen tüm yolcular yararlanabiliyor.

Otogar, acente, çağrı merkezi ya da online dahil tüm satış kanalları üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli olan indirimden yararlanabilmek için kampanya kapsamında bilet alımının yapılması yeterli oluyor. Online satışlarda ise indirimden yararlanmak için "KKSALL" indirim kodunun sisteme girilmesi gerekiyor.

Bir yolcu indirimin sadece salı günüyle sınırlı kalmasını üzücü bularak "İndirim diyorlar haftanın 1 günü yapıyorlar. 6 gün normal tarife. Bu indim ayağı alışsın zihniyeti" dedi.

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