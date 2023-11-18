Olay yerinden kaçan sürücü bakın ne yaptı. Dublör sürücü yolladı polisi kandıramadı

Takla atan otomobil motosikletin üzerine devrildi; olay yerinden kaçan sürücü yerine başka birini gönderdi. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazanın ardından olay yerine gelen dublör sürücü manzarayı görünce "Bana böyle söylememişti" dedi ama yine de gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Olay yerinden kaçan sürücü bakın ne yaptı. Dublör sürücü yolladı polisi kandıramadı

Kadıköy'de otomobil, makas atarak ilerlediği sırada önce, başka bir otomobile çarptı ardından takla atarak önünde ilerleyen motosikletin üzerine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Dakikalar sonra kaçan sürücünün yerine başka biri geldi, polis bu kişiyi gözaltına aldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 DLH 611 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü Ankara istikametinde makas atarak ilerlediği sırada, sağ şeritte seyreden 34 FRV 124 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yolda savrularak önünde ilerleyen, Hilmi Amoca kontrolündeki 34 EDZ 672 plakalı motosikletin üzerine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken takla atan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YERİNE BAŞKA BİRİ GELDİ

Dakikalar sonra olay yerine gelen Yasin D., kazayı yapan sürücünün kendisi olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü olduğunu iddia eden Yasin D. ile kaza anında orada bulunan görgü tanıklarını yüzleştirdi. Görgü tanıklarının, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücünün bir başkası olduğunu söylemesi üzerine polis, Yasin D.'yi ters kelepçe ile gözaltına aldı.

“BANA BÖYLE DEMEDİ"

Gözaltına alınan Yasin D. polis aracına götürülürken, “Abi bana böyle demedi, 'Vurdum sadece, kendim kazaya karıştım' dedi. Adama bir şey oldu mu ?“ şeklinde konuştu.

Öte yandan, polis ekiplerinin trafik akışını tek şeritten sürdürmesi üzerine D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılması üzerine trafik akışı normal seyrine döndü.

Ağır yaralı motosiklet sürücüsü Hilmi Amoca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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