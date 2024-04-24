Otobüse binen sapık yanındaki kadına dokunup mastürbasyon yaptı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen dolmuşta A.İ. isimli sapık, çevresindeki insanları aldırış etmeden otobüsün içerisinde dakikalarca mastürbasyon yaptı.

A.İ. isimli şahıs, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine binlerce tepki paylaşımı yapılırken konu ile ilgili il emniyet müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

"GÖZALTINA ALINDI”

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği sosyal medya platformu X’den açıklama yaptı.

“Gereği yapıldı” başlığıyla paylaşım yapan Gaziantep Valiliği, Gaziantep’te şehir içi dolmuşlarından birinde uygunsuz ve ahlak dışı hareketlerde bulunan A.İ. isimli şahsın gözaltına alındığını ve hakkında adli sürecin başlatıldığını duyurdu.