Otomobil alacaklar dikkat! Bakanlıktan yeni karar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı otomotiv sektörü ile ilgili yeni kararı açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024’ten 31 Ağustos 2024’e ertelendi.

Dolayısıyla hala stokta olan ve gelecek 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut yönetmelikle satışı için ek süre verildi.

Yeni gelecek kararla 31 Ağustos’tan sonra sıfır araçlara yeni güvenlik özellikleri gelecek. Ayrıca bu özellikler olmazsa araçların satışı yapılamayacak.

GENEL GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Genel Güvenlik Regülasyonları sıfır araçların yeni özellikler ve donanımlar eklenerek daha güvenli hale getirilmeleri için Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen yeni güvenlik önlemidir.

Dünya genelinde “General Safety Regulation”, yani “Genel Güvenlik Yönetmeliği” olarak biliniyor.

Bu kararı Türkiye’ de 2020 yılında imzaladı. Türkiye'de üretilen veya satılan binek, hafif ticari ve ağır ticari tüm sıfır araçlarda daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlamak için önemli iyileştirmeler yapılması gerekiyor.

Bu konuda araç satıcıları, araç firmaları ve filo araçları seçen kiralama şirketleri dikkatli olması gerekiyor.

MARKALAR KAMPANYALARI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan 7 Temmuz tarihinin verilmesinin ardından markalar otomobillerde indirim yapmıştı. 11 marka art arda kampanyalarını duyurmuştu. Dolayısıyla bu kampanyalar Ağustos'a kadar devam edebilir.