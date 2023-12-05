Otomobil elektrikli motosiklete böyle çarptı. İki kişi yaralandı

Denizli'deki kaza Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Bayram A.'nın kullandığı 20 AİC 358 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Birgül Özden yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.

Elektrikli motosikletin sürücüsü Birgül Özden otomobilin kendisine çarpacağını anlayınca son bir hamle yaptı ama kurtaramadı.

Kazada sürücü Birgül Özden'le birlikte arkasındaki Yasemin Dural yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.