Otomobil elektrikli motosiklete böyle çarptı. İki kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin kadın sürücüsü ve arkadaşı yaralandı.Kaza, seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Otomobil elektrikli motosiklete böyle çarptı. İki kişi yaralandı

Denizli'deki kaza Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Bayram A.'nın kullandığı 20 AİC 358 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Birgül Özden yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.

motosiklet1.jpg

Elektrikli motosikletin sürücüsü Birgül Özden otomobilin kendisine çarpacağını anlayınca son bir hamle yaptı ama kurtaramadı.

motosiklet2.jpg

Kazada sürücü Birgül Özden'le birlikte arkasındaki Yasemin Dural yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

İlgili Haberler
Erdoğan’dan Hasan Arat’a tebrik telgrafı. Telgrafın tellerine kartal mı konar
Marmara beşik gibi sallanıyor.100'den fazla artçı deprem
Öne Çıkanlar
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Son Haberler
Rüyada timsah görmek ne demek? Rüyada timsah görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada timsah görmek ne demek? Rüyada timsah görmek neye işaret?
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu. '85 sivilin öldüğü saldırı soruşturulmalı' Dünya
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu. '85 sivilin öldüğü saldırı soruşturulmalı'
İstanbul'da bir ay yaşamanın maliyeti 47 bin lirayı aştı. Gel de yaşa Ekonomi
İstanbul'da bir ay yaşamanın maliyeti 47 bin lirayı aştı. Gel de yaşa
Merapi Yanardağı'ndaki patlamalarda ölen dağcıların sayısı 22'ye yükseldi Dünya
Merapi Yanardağı'ndaki patlamalarda ölen dağcıların sayısı 22'ye yükseldi
A Milli Takımımızın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu Spor
A Milli Takımımızın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu
Elektrik kontağı yüzünden çıkan yangın evi kül etti Gündem
Elektrik kontağı yüzünden çıkan yangın evi kül etti
Sevil Uyar’dan müjdeli haber geldi Magazin
Sevil Uyar’dan müjdeli haber geldi