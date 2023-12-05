Marmara beşik gibi sallanıyor.100'den fazla artçı deprem

Bursa Gemlik’te dün saat 10.42'de deprem meydana geldi. 5.1 ve 4. 5 büyüklüğünde 2 deprem mneydana geldi.

Depremi İstanbul, Çanakkale, İzmir gibi çevre iller de hissetti. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken büyük panik ve endişe yaşandı.

100’DEN FAZLA ARTÇI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son 24 saat içinde Bursa ve Yalova illerinde 100’ün üzerinde farklı büyüklüklerde artçı meydana geldi.

Artçılar zaman zamana artıyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından İstanbul'da 2 binada, Bursa'da ise 1 evde çatlaklar oluştuğunu bildirdi. Yerlikaya, deprem sırasında merdivenden düşen 2 vatandaşın da yaralandığını açıklamıştı.

ÖZGÜR ERDURSUN DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Deprem esnasında yayında olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun o anları sosyal medya hesabından paylaştı.