Otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi Malazgirt 3 Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, F.Ç. idaresindeki ticari araç ile A.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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