Otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi Malazgirt 3 Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, F.Ç. idaresindeki ticari araç ile A.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.