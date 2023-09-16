Otomobil ile traktör çarpıştı 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Burdur’un Karamanlı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Kaza Burdur- Fethiye Karayolu Karamanlı ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur istikametine seyir halinde olan Hazal Şahin idaresindeki 06 DV 8284 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesi girişinde tali yoldan ana yola çıkan Ömer Altuğ(89) idaresindeki 15 KD 713 plaka traktörle çarpıştı. Kazada, traktör sürücü Ömer Altuğ ile otomobilde bulunan yolculardan, Ece Kerimoğlu, Nazan Olgun Şahan ve Emel Pilten yaralandı.


Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulans ile Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ömer Altuğ Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.


Ömer Altuğ’un durumunun ciddi olduğu öğrenilirken diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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