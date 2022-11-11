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Otomobil şarampole devrildi 7 yaralı

Iğdır’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 23:58
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Otomobil şarampole devrildi 7 yaralı

Otomobil şarampole devrildi 7 yaralı
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İHA - Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Doğubayazıt’tan Iğdır istikametine seyir halinde olan İran plakalı bir araç, Korhan yol ayrımı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole devrildi. Kazada devrilen otomobilde biri çocuk olmak üzere İran uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri sonrası yaralılar taburcu edildi.

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