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Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 ağır yaralı

Manisa'da seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 17:48
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Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 ağır yaralı
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Manisa Soma ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Soma ilçesi bölümünde saat 15.40 sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç’tan Soma istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan Y. yönetimindeki 20 KK 907 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Y. ve yolcu konumundaki Güray E. itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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