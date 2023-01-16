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Pendik’te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Pendik’te seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:16
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Otomobil takla attı: 4 yaralı

Pendik’te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
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İstanbul Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araç içerisinden bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay, Pendik Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 

İddiaya göre, Yağmur E. kontrolündeki 34 PL 4467 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse araç içerisinde sıkışan 4 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı.


(Kaynak: İHA)

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