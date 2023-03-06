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İstanbul Güngören'de korkunç kaza

İstanbul Güngören'de aşırı hızla ilerlediği iddia edilen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce taksiye, sonra ise duvara çarptı. Feci kazada otomobilin içinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 01:41
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Otomobil taksiye çarptı 3 kişi ölümden döndü

İstanbul Güngören'de korkunç kaza
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(DHA)- Facianın eşiğinden dönülen kaza, saat 20.00 sıralarında Çinçindere Caddesi İle Ayazma Caddesi kavşağında yaşandı.

Aşırı hızla ilerlediği ileri sürülen 34 SZG 45 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kavşaktaki 

34 TEN 84 plakalı taksiye çarptı. Ardından savrulan otomobil duvara vurarak durabildi. Otomobilin sürücüsü, eşi ve çocuğu kazada hafif yaralandı. Bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksinin şoförü Kadir Virdil, "Yeşil ışıktan geçiyordum, arkadaş diğer yoldan çok hızlı bir şekilde geliyordu, fark ettim geldiğini, durdum. Bana vurdu.

Çok hızlı olduğu için aracıyla oraya döndü. Çoluğu çocuğu arabadaydı. Kendisi de ifade etti zaten kırmızıda geçtiğini. Ambulans çağırdım, ağır yaralı yok ama ambulanslar yaralıları hastaneye götürdüler" dedi.

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