Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza saat 10.40 sıralarında Çavdarlı Mahallesi Doktorlar Sitesi mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre rampa aşağı seyir halinde olan T.E.'nin kullandığı 67 ACT 324 plakalı motosiklet sürücüsü, tali yoldan dönen R.T. idaresindeki 67 TR 688 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yağışında etkisiyle sürüklendi.

Kazayı gören ve duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesin yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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