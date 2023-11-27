Turizm cennetinde bavul yasağı: Taşıyana rekor ceza kesilecek

Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine ev sahipliği yapan Hırvatistan’ın parke taşlı sokaklarıyla, dik yokuşlarıyla ünlü şehri Dubrovnik'te gürültülü bavul yasağı geliyor. Yasağa uymayanların 265 Euro (8 bin 392 Türk Lirası) ceza ödeyecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Turizm cennetinde bavul yasağı: Taşıyana rekor ceza kesilecek

Tekerlekli bavulların seyahatler için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Çünkü onlar olmadan yolculuk bir eziyet haline geliyor. Fakat onların da özellikle taş sokaklarda çıkardığı gürültü nedeniyle kentlerde yaşayanları rahatsız etmesi ilgili belediyelere çare aramaya zorluyor.

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Hirvatistan'ın Dalmaçya kıyılarındaki dünyaca ünlü tarihi kenti Dubrovnik, Avrupa'nın en güzel seyahat rotalarının başında geliyor. Tarihi surları, nefes kesen deniz manzaraları ve yakınındaki kusursuz plajlarıyla tanınıyor. Aynı zamanda kalabalık olmasıyla da ün kazanmış, yakın zamanda Avrupa'nın en kalabalık noktası olarak adlandırılmıştır.

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Yerli ve yabancı turistlerinde gözde şehrinde tekerlekli valizlerin Eski Şehir bölgesinin taş sokaklarında çıkardığı gürültüden rahatsız olması ve bu yüzden geceleri uyumaması belediyeyi bir çözüm bulmaya yöneltiyor.

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Dubrovnik belediyesinin özellikle geceleri sokaklarda tekerlekli valizle yürüyenlere yüklü para cezası öngören planı üzerinde duruyor.

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Şehrin belediye başkanı Mato Franković, bu yeni düzenlemeyi şehirdeki gürültü kirliliği sorununa çözüm olarak sundu. Tekerlekli valizlerinizi getirebileceksiniz ancak sürüklerken yakalanırsanız bunun cezası 265 Euro (yani yaklaşık 7 bin 554 TL)

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Bunun üzerine, Hırvat Ulusal Turizm Kurulu böyle bir yasağın söz konusu olmadığını açıkladı. Ancak Dubrovnik Belediyesi ziyaretçileri bilgilendirmeyi amaçlayan animasyonunda tekerlekli valizlerin huzuru bozduğunun altını çizmeyi ihmal etmiyor.

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Yaptırım henüz yok ama eli kulağında. Bavulunu kendisinin taşıma imkanı olmayan ziyaretçiler için her an uygulanması planlanan yeni depolama ve teslimat sistemi hayata geçene kadar, dikkate alınması gereken bir nokta olduğunu belirtmek gerekiyor.

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DUBROVNİK NEREDE? DUBROVNİK'TE NERELERE GİDİLİR?

Hırvatistan’ın Adriyatik Denizi sahilinde bulunan ve Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine ev sahipliği yapan tarihi Dubrovnik kenti, ziyaretçilerini Orta Çağ'da yolculuğa çıkarıyor.

Surlarla çevrili eski şehir ve Dubrovnik Katedrali ile tanınan kent, tarihi kayıtlara göre 1365'te Osmanlı himayesine alındı.

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Büyüleyici deniz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakan Dubrovnik, bölgede 1991-1995'te yaşanan savaşta Sırp güçler yüzünden büyük hasar gördü.

Restorasyon çalışmalarıyla yaralarını sarmayı başaran tarihi kent, yılın her mevsiminde dünyanın birçok yerinden gelen binlerce turisti ağırlıyor.

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GAME OF THRONES'A EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Dubrovnik, dünya genelinde izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisine ev sahipliği yapan mekanlardan biri olmasıyla dikkatleri daha da üzerine çekti.

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