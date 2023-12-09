Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası. Otomobil firmaları kampanya üstüne kampanya açıyor

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Otomobil satışları yıl boyunca rekor üstüne rekor kırarak Kasım ayı sonunda da 1 milyon adedi aşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü.

Satış rakamlarını korumak adına son aylarda fiyatları indiren ya da zam yapmayan otomobil markaları, 2023'ün son kampanyalarında ise yüzde sıfır faizli ödeme seçenekleri sunmaya başladı.

İşte markaların kampanyaları;

CITREON

Citroen'in SUV modeli C5 Aircross modelinde ise 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkânlarından faydalanılabiliyor.

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'den yapılan açıklamaya göre, Alman markanın C-Serisi Sedan modelinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler 500 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz ile Aralık ayına özel kampanyadan yararlanıyor.

E200 Sedan ve EQE için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde ise Aralık ayında kurumsal müşteriler 1 milyon TL'ye kadar krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz ile araçlarını alabiliyor. 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı dışında 24 ay yüzde 2,49'dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

E300 d 4MATIC Sedan-Coupe-E350 Cabriolet için Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde kurumsal müşterilere 1 milyon 500 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz sunuluyor. 12 aya yüzde 0,99'dan başlayan, 24 aya yüzde 2,49'dan başlayan veya 36 aya kadar vadeli kredilerde de yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

A-Serisi HB&Sedan-CLA-GLA-GLB-EQA-EQB otomobillerde ise Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler 400 bin TL krediye bu aya özel 6 ay yüzde 0 faizli kredi imkânından faydalanırken 12 ay yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları, 24 ay yüzde 2,49'dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

C-Serisi All-Terrain'de de Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler için geçerli Aralık ayına özel kampanyada 1 milyon 250 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken 12 ay yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları, 24 ay yüzde 2,49'dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

Markanın kampanyası kapsamında, bireysel/şahıs firması-özel seçim başvurularda kullanılabilecek maksimum kredi tutarı ve vade kullanımı hakkında; nihai fatura bedeli 400.001 TL-800.000 TL olan araçlarda bedelinin yüzde 50'si ve 36 ay vade, 800.001 TL-1.200.000 TL olan araçlarda bedelinin yüzde 30'u ve 24 ay vade, 1.200.001 TL-2.000.000 TL olan araçlarda bedelinin yüzde 20'si ve 12 ay vade kredi kullanılabiliyor.

MG

Çinli SAIC tarafından üretilen İngiliz otomobil markası MG, Aralık ayında benzinli modelleri HS ve ZS ile yüzde 100 elektrikli modelleri MG4 ve ZS EV için 0 faizli kredi ve takas desteği sunuyor.

ZS benzinli modellerinde 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli krediye ek, 80 bin TL’ye varan takas desteği de sunuluyor.

MG HS benzinli için de 250 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli krediye ek, 100 bin TL’lik takas desteği fırsatı da sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre, MG4 Electric modeline de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli krediye ek, 80 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunabiliyor.

OPEL

Opel'in SUV modellerinden Grandland GS versiyonunda 75 bin TL, Ultimate versiyonunda 100 bin TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online rezervasyona özel 327 bin 900 TL'ye varan avantajlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Astra, manuel şanzımanlı Edition donanımında, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi; otomatik şanzımanlı Edition versiyonunda 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla alınabiliyor.

Yeni Corsa Elektrik modeli ise, 200 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 187 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Mokka ise, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ve Elegance versiyonunda online satışa özel 1 milyon 415 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Crossland, Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ve Teknoloji Paketi hediyesi ile kullanıcılara sunuluyor. Otomobil, 1.2 130 HP AT6 Essential versiyonunda online satışa özel 1.104.900 TL’lik başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor.

PEUGEOT

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 2008 modelinde 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. 408 modelinde de 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla yer alıyor. 308'de ise 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

Markanın SUV modellerinden 3008’e sahip olmak isteyenler, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

7 kişilik oturma kapasiteli 5008’de, tüzel müşterilere özel 270 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

208’i tercih edenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

D Segment'te yer alan 508 için de müşterilerine 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.

SKODA

Çek markanın Fabia modeli, Aralık ayı boyunca 939 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 100 bin 000 TL’ye 12 ay, yüzde 0 faiz fırsatı ile bayilerde yerini almış durumda.

Kodiaq modeli ise 240 bin TL’ye varan fiyat indirimi ile 1 milyon 804 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 200 bin TL, 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanıyla sunuluyor. Kamiq modeli de 1 milyon 199 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Kamiq için 200 bin 000 TL’ye, 12 ay, yüzde 0 faiz fırsatı bulunuyor.

Karoq modelini tercih etmek isteyenlere de 1 milyon 619 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 200 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor.

Markanın Superb modeli ise Aralık ayı boyunca 1 milyon 609 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

SUZUKI

Japon üretici Suzuki, aralık ayı boyunca geçerli olan kampanyada, B hatchback modeli Swift Hibrit modelini satın almak isteyenlere 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı ve 70 bin TL’lik takas desteği sunuyor.

S-Cross Hibrit modelinde ise kullanıcılar 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânından, 100 bin TL’lik takas desteği ile faydalanabiliyor.

Vitara Hibrit’te 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi ve 80 bin TL takas desteği bulunuyor.

Jimny modelinde 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi, 100 bin TL takas desteği ile birlikte sunuluyor.

TOYOTA

Toyota’nın geçtiğimiz ay satışa sunduğu ikinci nesil C-HR modeli 250 bin TL’ye varan indirimle 1 milyon 550 bin TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Bu indirimlere ek olarak müşteriler 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredinden de yararlanabiliyorlar.

Corolla’nın 1.5 litre benzinli Vision MDS ve Vision Plus MDS versiyonları ÖTV muaf avantajıyla alınabiliyor. 1 milyon 2 bin 800 TL’den başlayan fiyatlara sahip Corolla Sedan, 200 bin TL’ye varan indirim veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği ile tercih edilebiliyor.

Yaris benzinli modeli de 997 bin TL’den başlayan fiyatlarla ÖTV muafiyeti veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği alınabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Corolla Cross, 200 bin TL’ye varan indirim ile sunulurken, isteyenler 200 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz avantajını da tercih edebilecekler.

Yaris Cross ise, 1 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini almış durumda. Bu modelde de 170 bin TL indirim veya 200 bin TL, 12 ay, yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanmak mümkün.