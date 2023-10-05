Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Tekirdağ’da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletin sürücüsü, yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

KAYNAK: İHA
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Hüsmen Kalfa Sokak - Hülya Sokak kavşağında Çukurçeşme istikametine seyreden M.F.’nin kullandığı motosiklet ile S.İ. idaresindeki otomobil kazaya karıştı.

Devrilen motosikletin sürücüsü M.F. ezilmekten kıl payı kurtulurken, kazayı yaralı atlattı. Yaralı M.F. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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