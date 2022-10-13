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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Adıyaman’da bir kız çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobil çarptı. Kaza sonucu yaralanan çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 15:21
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Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
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Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Nur Neddef isimli yabancı uyruklu kız çocuğuna sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpan otomobil kaza sonrası olay yerinden hızla kaçarken, küçük kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük kız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması ve kazaya karışan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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