Otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti
İzmir’de bir otomobilin çarptığı seyir halindeki motosiklet sürücüsü motokurye kadın, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde İzmir Çevreyolu Bornova viyadüğü yakınlarında meydana geldi.

Zeynep Demir idaresindeki 35 BTN 634 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan Murat G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kadın, metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemini alırken, ağır yaralandığı belirlenen Demir, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç motokurye Zeynep Demir’in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Murat G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

aw107481-01.jpg

Son Haberler
Kruveziyer turizminde Türkiye gözünü 2024'e çevirdi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı'nda açıklama Ekonomi
Kruveziyer turizminde Türkiye gözünü 2024'e çevirdi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı'nda açıklama
Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı Spor
Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı
Marka tescili için yeni tercih çevrimiçi kanallar oldu Gündem
Marka tescili için yeni tercih çevrimiçi kanallar oldu
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir? Yemek Tarifleri
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir?
Müşteri gibi girip yatağı sırtlanıp kaçtı. 'Pes' dedirten hırsızlık Gündem
Müşteri gibi girip yatağı sırtlanıp kaçtı. 'Pes' dedirten hırsızlık
Japonlar kovid varyantlarının nüfusu azaltmak için insan yapımı olduğunu kanıtladı Dünya
Japonlar kovid varyantlarının nüfusu azaltmak için insan yapımı olduğunu kanıtladı
Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı Gündem
Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı