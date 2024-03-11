Otomobilin çarptığı yaralıya yardıma koşan vatandaşlara arkadan gelen otomobil çarptı. 1 ölü

Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı yaralıya yardıma koşan vatandaşlara arkadan gelen otomobil çarptı. 1 ölü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaralanın yardımına koşan vatandaşlara başka bir araç çarptı. Kaza sonucu ilk kazada yaralanan vatandaş hayatını kaybederken, yardıma koşan 1 kişi yaralandı.

Çorlu-İstanbul D-100 kara yolunun Seymen Mahallesi'nde dün gece 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a, B.M. yönetimindeki 59 AHZ 208 plakalı otomobil çarptı.

Çarpma sonucu yere düşen Bahçıvan, yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Vatandaşların yaralının yardımına koştuğu esnada, İ.E. idaresindeki 59 AIU 164 plakalı otomobil, yerde yatan Bahçıvan'ın üzerinden geçip, yaralıya yardım eden M.A.'ya çarptı. İkinci kaza anı ise başka bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Kaza sonucu M.A. yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda Şeref Bahçıvan'nın hayatını kaybettiğini tespit edildi.

İkinci kaza sonucu yaralanan M.A. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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