Otomobilin, kırmızı ışıkta çarptığı cipin sürücüsü öldü, ibre 140 km'de takılı kaldı

Aksaray'da, otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı cipin sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü kazayı yaralı olarak atlatırken, 2.0 promil alkollü olduğu belirlendi, aracın hız göstergesi 140 kilometrede takılı kaldı.

KAYNAK: DHA
Otomobilin, kırmızı ışıkta çarptığı cipin sürücüsü öldü, ibre 140 km'de takılı kaldı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Nakkaş Kavşağı'nda meydana geldi. Musamettin Bozkurt (50) yönetimindeki 68 ACU 775 plakalı, kırmızı ışıkta bekleyen cipe, Okan Demir (35) yönetimindeki 34 EOD 575 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücüler Bozkurt ile Demir yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musamettin Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ALKOLLÜ ÇIKTI, HIZ GÖSTERGESİ 140 KM'DE TAKILI KALDI

Öte yandan, 2.0 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Okan Demir ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutulandı. Okan Demir'in otomobilinin hız göstergesi ise 140 kilometrede takılı kaldı.

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