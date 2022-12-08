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  • Trafikte bir saniyenin önemini anlatan kaza. Sürücü bir saniyenin cezasını ağır ödedi

Trafikte bir saniyenin önemini anlatan kaza. Sürücü bir saniyenin cezasını ağır ödedi

Motosiklet sürücüsü hareket halindeyken bir saniyeliğine yola bakmadı. Yola odaklandığında ise her şey için geç kaldığını fark etti. Bu video da trafikte sadece bir saniyenin önemini gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 09:43
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Motosiklet sürücüsünün bir saniyelik hatası canına mal olyordu

Trafikte bir saniyenin önemini anlatan kaza. Sürücü bir saniyenin cezasını ağır ödedi
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Trafikte bir saniyelik dikkatsizliğin mal ve can kaybına yol açtığı bilinirken kazaların çoğunun 'odak problemi' nedeniyle çıktığı ifade edilir. 

Sosyal medyada yayınlanan bir kaza videosu da bir saniyenin trafikteki önemini anlatmada en iyi örneklerden biri olduğunu ortaya çıkardı.

Görüntülerde trafikte motosiklet süren bir kişinin, bir saniyeliğine önündeki yol yerine başka bir yere bakması sonucu öndeki araca son sürat çarptığı görüldü.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam büyük bir acıyla bağırmaya başladı.

Motosiklet kaskı tarafından kaydedilen kaza anı sosyal medyada gündem oldu.

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hacı ali
8.12.2022 10:28
eli işte gözü oynaşta yüzde yüz hatalı  
 
Mk
8.12.2022 10:24
Motorcuların çoğu ölmeyi bayılmak sanıyor çoğu trafiğe asla çıkmamalı  
 
Doğrucu
8.12.2022 09:50
Her şey o bir saniyede oluyor zaten!  
 
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