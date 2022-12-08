Trafikte bir saniyenin önemini anlatan kaza. Sürücü bir saniyenin cezasını ağır ödedi

Trafikte bir saniyelik dikkatsizliğin mal ve can kaybına yol açtığı bilinirken kazaların çoğunun 'odak problemi' nedeniyle çıktığı ifade edilir.

Sosyal medyada yayınlanan bir kaza videosu da bir saniyenin trafikteki önemini anlatmada en iyi örneklerden biri olduğunu ortaya çıkardı.

Görüntülerde trafikte motosiklet süren bir kişinin, bir saniyeliğine önündeki yol yerine başka bir yere bakması sonucu öndeki araca son sürat çarptığı görüldü.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam büyük bir acıyla bağırmaya başladı.

Motosiklet kaskı tarafından kaydedilen kaza anı sosyal medyada gündem oldu.