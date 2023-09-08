Otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seyir halindeki otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü motokurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti

Kaza saat 02.30 sıralarında Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda meydana geldi.

Mavişehir istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halindeki E.D. (19) idaresindeki otomobille, kavşaktan yola çıktığı iddia edilen Şafak Görkem Yeniay (21) idaresindeki motosiklet sürücüsü çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yolda sürüklenirken, otomobil ağaca çarptı ve aracın hava yastığı açıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis yolda güvenlik önlemlerini aldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından durumu ağır olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ve hafif yaralı olan otomobil sürücüsü, ambulanslarla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Şafak Görkem Yeniay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniay'ın bir yemek sipariş firmasında motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. Aynı hastanede tedavi gören otomobil sürücüsü E.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza yerinde araçların çekilmesinin ardından bulvardaki trafik normale dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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