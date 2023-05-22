Otomobille traktör çarpıştı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobille traktör çarpıştı

(İHA) Kaza, Alaşehir ilçesi Salihli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 45 AKG 970 plakalı traktör yolun karşısına geçtiği sırada Hasan Atılga idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada Hasan Atılga kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken traktör sürücüsü H.K. ve traktörde bulunan eşi H.K. ağır yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede trafik emniyeti alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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