Remzi Özdemir açıkladı. Konut ve otomobil alınır mı?

Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir’den flaş açıklama geldi. İşte, ‘konut ve otomobil alınır mı?’ sorusunun cevabı. Piyasalarda yaptığı doğru tespitlerle dikkatleri üzerine çeken Özdemir’den kendisine en çok yöneltilen soruların başında ev ve araba alınır mı? olduğunu ifade etti.

Özdemir, “Eskiden dolar alınır mı diye soranlar şimdi ev ve arabayı soruyor. Öyle ki, geçen hafta bu konuyu konuştuğum bir kanaldaki videom, büyük tartışma konusu oldu ve gündeme oturdu. Bana hak verenler ve itiraz edenler. Konut konusunda zaten fanatik bir kesim var. Asla konut sektörüyle ilgili olumsuz bir şey söylemeyeceksin. Hep çok ucuz ve daha da yükselecek diyeceksin. İyi de, bir de ekonomik gerçekler var. Merkez Bankası faizleri indirdiği 2021 yılında gidin kredi çekin dedim. İster araba ister ev alın ya da ne alırsanız alın. Neden öyle dedim çünkü ülkede enflasyon patlayacak ve faizler düşecek. Dolayısıyla çektiğiniz kredi 1 yıl içerisinde pul olacak. Nitekim oldu. Faizler yüzde 8,5 düştüğünde enflasyon yüzde 70’lere vurdu. Yani çektiğiniz kredinin taksitleri neredeyse yemek parası ile aynı seviyeye geldi. Ancak o dönem bitti” ifadesini kullandı.

PARADAN PARA KAZANMA DÖNEMİ

Kararı vatandaşın vereceğine dikkat çeken Özdemir, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra bu kez hiçbir şey alınmaz, faiz dönemi geliyor dedim. Yani mal mülkle para kazanma dönemi bitti. Paradan para kazanma dönemi başlıyor! Nitekim başladı. Faizler yüzde 50’ye yaklaştı. Konut satışları her ay düşüyor. Yani ne alan var ne soran. Bir yandan da enflasyon yükseliyor. Yani malınızı bir ay aynı fiyatta satışta tutsanız değeri enflasyon karşısında eriyor. O halde satmak için fiyatları düşürmeleri gerekiyor. Ya da faizlerin düşmesi gerek. Onun için de enflasyonun düşmesi lazım o da üç beş ayda olacak iş değil. O hâlde şimdi kendi kendinize sorun: Parayı bankaya koyup yüzde 50 faiz almak mı kazandırır, yoksa fiyatları şişmiş ev ve araba almak mı? Paranın bir maliyeti var. Bunun maliyeti şu an yüzde 50. Alacağınız şey size yüzde 50’den fazla kazandırmalı.”