Otomotiv devi 400 kişiyi işten kovacak. Çalışanlar kara kara düşünüyor

Kaynak: AA
Otomotiv devi 400 kişiyi işten kovacak. Çalışanlar kara kara düşünüyor
Chrysler'in ana şirketi Stellantis, operasyonlarını düzene sokmak ve elektrikli araç üretimine odaklanmak amacıyla ABD'de yaklaşık 400 işçiyi işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmalar 31 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ocak 2021'de Fransız Groupe PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles şirketlerinin birleşmesiyle kurulan ve bünyesinde dünyaca ünlü markaları barındıran Stellantis 400 kişiyi işten atacak.

Bünyesinde Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall markalarını barındıran Stellantis, verimlilik ve maliyet optimizasyonu kapsamında ABD'de mühendislik, teknoloji ve yazılım birimlerindeki çalışanlarının yüzde 2'sinin işine son verileceğini bildirdi.

Stellantis'ten yapılan açıklamada, otomobil endüstrisinin dünya çapında benzeri görülmemiş belirsizliklerle ve artan rekabet baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, şirketin verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almayı sürdürdüğü ifade edildi.

Sıkı organizasyonel incelemelerin ardından ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım iş gücünün yaklaşık yüzde 2 azaltılmasının onaylandığı belirtilen açıklamada, işten çıkarmaların 31 Mart'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu eylemlerin rekabet avantajı için gereken kritik becerileri koruyacağı ve kaynakları daha iyi ayarlayacağı vurgulandı. ABD basınında çıkan haberlerde, işten çıkarmaların yaklaşık 400 çalışanı kapsadığı aktarıldı.

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