Otomotiv devi iflas etti. Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu

Eski Nissan ve BMW yöneticileri tarafından 2017 yılında kurulan otomotiv devi iflas başvurusunda bulundu.

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Otomotiv devi iflas etti. Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu 1

Donanimhaber'de yer alan bilgilere göre, eski Nissan ve BMW yöneticileri tarafından 2017 yılında kurulan Çin-Alman markası Byton, Çin'de iflas başvurusunda bulundu.

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Otomotiv devi iflas etti. Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu 2

Şirket, Byton M-Byte isimli ilk elektrikli otomobilinin konseptini 2018'in Ocak ayında tanıtmış ve 2019 sonunda seri üretime geçme planları yapmıştı.

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Otomotiv devi iflas etti. Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu 3

Markanın ve ilk otomobilinin akıbeti belli oldu. Pandaily tarafından aktarılan habere göre 14 Haziran 2023 tarihinde Byton ile ilişkili Nanjing Zhixing New Energy Vehicle Technology Development Co. Ltd. ve Nanjing Zhixing Electric Vehicle Co. Ltd. adlı iki şirket iflas davası açtı.

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Otomotiv devi iflas etti. Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu 4

Byton'ın sorunları 2019 yılında başladı. Girişim, Çinli FAW grubu tarafından yönetilen bir finansman turunu başarıyla tamamlayamadı.

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Otomotiv devi iflas etti. Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu 5

Bu durumu takiben, şirketin yönetiminde değişiklikler yaşandı ve birkaç ay sonra Tayvanlı elektronik üreticisi Foxconn, Byton'a olan yatırımlarını durdurdu.

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Otomotiv devi iflas etti. Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu 6

Nanjing hükümetinin yatırım kolu olan bir başka destekçi de kısa süre sonra fonunu çekti. Bunun ardından markanın finansal durumu daha da kötüleşti.

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Otomotiv devi iflas etti. Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu 7

2021 yılına gelindiğinde Byton'ın ana iş birimi olan Nanjing Zhixing New Energy Vehicle Technology Development iflas sürecine girdi.

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Otomotiv devi iflas etti. Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu 8

Byton, 2019'un Ekim ayında M-Byte elektrikli crossover aracının ön üretimine başlamıştı. Bu amaçla Nanjing'de yeni bir tesis inşa edildi.

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Otomotiv devi iflas etti. Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu 9

Şirket sıfır emisyonlu otomobil için 50.000'den fazla ön sipariş toplamayı başardı. Teslimatların 2020 yılının ortalarında başlaması planlanıyordu.

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Otomotiv devi iflas etti. Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu 10

Ancak Covid-19 salgını nedeniyle üretim askıya alındı. Firma 2021'in Nisan ayında üretime devam etmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı. Byton küresel bir marka olmayı planlıyordu.

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Otomotiv devi iflas etti. Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu 11

Marka, Kaliforniya'da bayi ve distribütör lisansları alsa da tek bir müşteriye bile araç teslim edemeden kepenk indirmek zorunda kaldı.

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