Dünyaca ünlü bebek giyim devi iflas etti. 120 mağazasını hemen kapattı

ABD'de 1996 yılında kurulan dünya devi bebek giyim mağazalar zinciri iflas etti. Buybuy Baby, ana şirketi Bed Bath & Beyond'un devam eden iflas tasfiyesinin bir parçası olarak tüm 120 mağazasını kapatma kararı aldı.

Dünyaca ünlü bebek giyim devi iflas etti. 120 mağazasını hemen kapattı

Yeniakit'in haberine göre, dünya genelindeki ekonomik kriz dev şirketlerin iflas etmesine sebep oluyor.

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.
Son iflas haberi ise bir bebek giyim ve araç gereçleri satan bir firmadan geldi. Son iflas haberi ise bir bebek giyim ve araç gereçleri satan bir firmadan geldi.

Buybuy Baby, ana şirketi Bed Bath & Beyond'un devam eden iflas tasfiyesinin bir parçası olarak tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

1996 yılında ABD'de kurulan şirket, 120 mağazasını kapatarak iflas etti.

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