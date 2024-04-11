Otomotiv devi Türkiye'den vazgeçti. Volkswagen'in ardından ikinci kötü haber

Volkswagen'in Manisa'da kurmayı planladığı fabrikadan vaz geçmesinin ardından bir kötü haber de Çinli marka Chery'den geldi. Yeni yatırım merkezi olarak Türkiye'yi seçtiklerini açıklayan firmadan yatırım için İsyanya'yı seçtiklerine dair bir açıklama yapıldı.

İspanyol hükümeti yaptığı açıklama ile Japon üretici EV Motors, Çinli Chery Auto'nun Avrupa'daki ilk üretim tesisi olan İspanya'da otomobil üretimine başlamak için anlaşma sürecine girdiklerini duyurdu.

İspanya Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chery Auto'nun Barselona kentinde üretime geçmek için yapılan anlaşmanın imzalarının kısa sürede atılacağı ve resmileşeceğinden emin olunduğu belirtildi.

EV Motors Barselona sözcüsü, İspanya heyetiyle Chery'nin Çin'de yaptığı görüşmenin ardından anlaşma zeminin oluştuğunu söyledi.

Chery,'den en son geçene sene Türkiye'de üretime geçmek için ilgili bakanlıklarla görüşmeye başladığını açıklanmıştı. Ancak açıklamanın devamı gelmemişti.

Henüz Chery'den yeni üretim merkezlerine ilişkin bir resmi açıklama gelmedi. Ancak Chery, Avrupa'ya düşük maliyetli, ağırlıklı olarak elektrikli araçlar satan birkaç Çinli otomobil üreticisinden biri olmasının yanı sıra İspanya'da araç satmaya 2024 ile başladığı biliniyor.

ÜRETİM NİSSAN FABRİKASINDA YAPILACAK

Reuters'ın aktardığı habere göre Chery'nin Japon otomobil üreticisi Nissan'ın 2021'de kapattığı fabrikada araç üretmeye hazırlanıyor. Resmi açıklamanın yapılmasının ardından Nissan'ın kapanırken işten çıkardığı 600 işçiden bir kısmı da işe yeniden alınacak.