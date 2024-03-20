Otomotiv devinin üretimi durdu fabrika kepenk indirdi. 12 bin çalışan eve gönderildi

Almanya, Grünheide’deki Tesla otomobil fabrikasında yaşanan bir kundaklama olayı nedeniyle üretimi askıya aldı. Elektrik direğinin yakılması sonucu, fabrika dahil olmak üzere Berlin’in geniş bir bölgesinde elektrik kesintisi yaşandı ve 12 bin çalışan evlerine gönderildi. Olay, Volkan Grubu tarafından üstlenildi.

Grünheide Kasabası'nda bulunan Tesla fabrikası, 5 Mart 2024’te bir elektrik direğinin kundaklanması sonucu elektrik kesintisine uğradı. Bu durum, fabrikanın yanı sıra Berlin’in bir kısmını da etkileyerek on binlerce kişiyi etkiledi. Polis, olayın arkasındaki kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor ve eylemin aşırı solcu bir grup tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

ÜRETİMİ DURDURDU

Tesla’nın Avrupa’daki tek üretim tesisi olan bu fabrika, elektrik kesintisi nedeniyle üretimini durdurdu ve fabrika müdürü Andre Thierig, üretimin bu hafta içinde yeniden başlamayacağını ve çalışanların çoğunun evlerine gönderildiğini belirtti. Thierig, yaşanan zararın yüzlerce milyon euro civarında olduğunu da ekledi.

Fabrika, yaklaşık iki yıldır elektrikli otomobiller üretiyor ve şirket, mevcut yıllık 500 bin araçlık üretim kapasitesini gelecekte bir milyona çıkarmayı hedefliyor. Ancak, fabrikanın müdürü, elektrik hattına düzenlenen saldırının fabrikanın genişleme planlarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda şu an için bir yorum yapamayacağını ifade etti.

"APTAL TERÖRİSTLER"

Volkan Grubu, Tesla’nın “Aşırı sömürü koşulları” altında faaliyet gösterdiğini iddia ederek, fabrikayı sabote ettiklerini açıkladı. Brandenburg eyalet hükümeti, kundaklamayı “Haince bir saldırı” ve “Terörizmin bir biçimi” olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Michael Stübgen, suçluların peşinde olacaklarını ve olayın protesto ile ilgisi olmadığını belirtti.

Elon Musk, olayla ilgili olarak, saldırganları “Dünyanın en aptal eko-teröristleri” veya “Çevreye dair iyi hedefleri olmayanların kuklaları” olarak nitelendirdi. Volkan Grubu’nun, 2021’de inşaat halindeyken Tesla fabrikasını kundaklama girişiminde de bulunduğu düşünülüyor.