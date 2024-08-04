Otomotiv piyasasında balon patladı. Araç alacaklar dikkat!

Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv piyasasında balon patladı. Araç alacaklar dikkat!

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında Temmuz ayında da gerileme devam etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Temmuz ayında pazar bir önceki yıla göre yüzde 17,5 daralarak 94 bin 37 adetlik satış hacmine ulaştı.

Temmuz ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73 bin 396 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 22,2 oranında düşüş göstererek 20 bin 641 adede düştü.

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Pazarın bu soğuması, çeşitli kampanyalara rağmen devam etti. Uzmanlar, otomotiv sektöründeki bu daralmanın sebeplerini ekonomik belirsizlikler ve piyasa dinamiklerindeki değişimlerle ilişkilendiriyor. Gelecek dönemde pazarın nasıl bir seyir izleyeceği, ekonomik koşullar ve sektörel gelişmelerle belirlenecek.

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Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında dikkat çekici bir artış yaşandı. 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlarına göre otomobil pazarı yüzde 43,8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 41,1 oranında bir artış gösterdi. Bu veriler, Temmuz ayında yapılan satışların geçmiş yıllara kıyasla yüksek bir seviyede olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam satışlar bir önceki yıla göre neredeyse sabit kalmış. Bu dönemde pazar, yüzde 0,1 oranında artış göstererek 672 bin 18 adetlik bir satış hacmine ulaştı.

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Otomobil satışları, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 563 bin 351 adede çıktı. Ancak hafif ticari araç pazarı, aynı dönemde yüzde 11,1 oranında bir düşüş yaşayarak 135 bin 667 adede geriledi.

Bu gelişmeler, pazarın genel görünümünü yansıtırken, sektörün yılın geri kalanında nasıl bir performans göstereceği ekonomik koşullar ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak belirlenecek.

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