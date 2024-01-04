Otoyol ve köprü zamları otobüs şoförünü isyan ettirdi: 20 liradan 150 lira olur mu? Bu yolcunun sırtından çıkacak

Yeni yıl ile birlikte zam yağmurları da başladı. Daha ilk günden marketlerde etiketler değiştirilirken, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve değerli kağıtlardan trafik cezaları ve akaryakıta kadar birçok kaleme zam geldi. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri de zamlandı.

Bir otobüs şoförü de otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zam oranlarına çektiği video ile tepki gösterdi. Otobüs şoförü tek tek daha önce ödediği miktarları ve zamlı tarifeleri sıraladı.

"ÖYLE BİR ZAM YAPTILAR Kİ AKLIM GİTTİ"

"Yemin ediyorum öyle bir zam ettiler ki aklım gitti." sözleriyle zam oranlarına tepki gösteren otobüs şoförü " Manisa'ya girdim. 20 lira 50 kuruştu, 150. Geldim Gebze'ye, 50'ydi 100. Sultanbeyli 40'tı, şimdi 90. İstanbul Esenler 210'du, 310. Döndük otobana, 300'dü, 465." dedi.

"İNSANLARIN DURUMU KÖTÜ"

Zamların vatandaşa yansıyacağını belirten otobüs şoförü, "Bu yolcunun sırtından çıkacak. Otobüsçü bitti. Nasıl edecek bu adamlar? Otogarda ekmek mi verdiniz, bir bardak çay mı verdiniz? Neyin yüzde 500 zammı? 20 liradan 150 lira olur mu ya? Allah yardım etsin. İnsanların durumu kötü. Bunu kim yapıyor? Yazık..." ifadelerini kullandı.