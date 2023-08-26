ÖTV’siz araç alanların engelli maaşı kesildi. AKP verdiğini geri alıyor

ÖTV’siz araç alma hakkından faydalanan çok sayıda engelli vatandaşın aylıklarının kesildiği ortaya çıktı.

ÖTV’siz araç alanların engelli maaşı kesildi. AKP verdiğini geri alıyor

Enflasyonla birlikte artan araç fiyatları engellileri de vurdu. Yüzde 90’ın üzerinde engeli olan vatandaşlara ÖTV’siz araç hakkı tanınırken, bu haktan yararlanan çok sayıda vatandaşın araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte engelli aylığının kesildiği ortaya çıktı.

T24’ten Elvan Yılmaz’ın haberine göre, engelli maaşlarının kesilmesine gerekçe olarak, son birkaç yılda araç fiyatlarının iki-üç kat artması nedeniyle araç kasko değerinin 240’ta 1’inin gelir olarak dikkate alınması gösterildi. Böylece hükümet eve o oranda gelir girmese dahi araç kasko değerini gelir kabul ederek engellilerin aylığını kesti.

Çorum’da yaşayan Selami Eker isimli vatandaş, 2021 yılında 195 bin TL bedelle ÖTV indiriminden faydalanarak otomobil aldı. Aradan geçen iki yılda aracın kasko değeri 912 bin lirayı buldu. Araç değerinin yükselmesi nedeniyle kasko değerinin 240’ta 1’ine tekabül eden 3 bin 803 TL Selami Eker’in hane halkı geliri olarak hesaba katıldı. Böylece hane halkı geliri asgari ücretin 3’te 1’ini aşan Selami Eker’in engelli aylığı kesildi.

“ARAÇ FİYATLARI YÜKSELDİ DİYE ENGELLİ AYLIĞIMDAN OLUYORUM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a mağduriyetini anlatan Selami Eker “2022 yılı Ekim ayından beri engelli aylığım kesildi. Sebebi de ÖTV’siz aldığım araç. 10 aydır engelli maaşı alamıyorum. Şu ana kadar da karşımda bir muhatap dahi bulamadım. Sosyal Yardımlaşma Müdürüne gittim. O da yıl başını bekle dedi. Bekledim bu tarihe kadar avuttular. Bana belli bir oranın üzerinde engelin varsa ÖTV’siz araba alabilirsin deniliyor. Alıyorum, araç fiyatları yükseldi diye engelli aylığımdan oluyorum” dedi.

“BUNUN SUÇLUSU ZATEN HÜKÜMET

İğneden ipliğe artan fiyatların ve yüksek enflasyonun suçlusunun hükümet olduğunu vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, bunun suçunun vatandaşa yüklenemeyeceğini söyledi.

Tahtasız “Siz hükümet olarak enflasyonu yüzde 200 artırırsanız araç fiyatları da elbet artacaktır. Bunun suçlusu vatandaş mıdır? 195 bin liraya alınan araç 1 milyon lira oldu diye maaş kesilir mi? Bunun suçlusu zaten hükümet” diye konuştu.

Bu konuda çok sayıda mağdur olduğu bilgisini edindiğini ifade eden Tahtasız, ÖTV’siz araç aldığı için engelli aylığı kesilen vatandaş sayısını öğrenmek için yazılı soru önergesi verdiğini de sözlerine ekledi.

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