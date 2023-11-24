Ovacık'ta teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullandığı belirlenen 11 sığınak imha edildi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: AA
Ovacık'ta teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Otlubahçe köyü bölgesinde "Şehit Savcı Murat Uzun Operasyonu" gerçekleştirdi.

Ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 11 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda, 2 piyade tüfeği şarjörü, 130 piyade tüfeği fişeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 12 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 el dürbünü, hücum yeleği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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