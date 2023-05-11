Oy atmaya gittiğinizde Emine Akçay'ı hatırlayın. Onlar milyarlarla oynuyorlar, yandaşlara ihale dağıtıyorlardı

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine sayılı günler kaldı. AKP cephesi her zamangi gibi dini duygulara dayandırdığı dili ile "milli mücadele" başlığı altında propaganda yaparken, artan enflaskon vatandaşın hayatını kasıp kavurmaya devam ediyor. 20 yıllık AKP iktidarı çok sayıda acı doğurdu. çocuğuna harçlık veremediği için canına kıyanlar, istismara uğrayıp AKP yargısının karşısında sanık gibi suçlananlar, "Bir kereden bir şek olmaz" denilen çocuklar...

Bir de Emine Akçay var.

Onlar milyarlarla oynarken Emine Akçay’ın sadece 6 lirası ve biri altı yaşında, diğeri yedi aylık iki çocuğu vardı.

Çok üşüyordu çocukları. 6 liralık odun almak istedi. Odunları ıslaktı. Yanmadı.

Saç kurutma makinesini büyük olanın eline tutuşturdu, "Kardeşini ısıt" dedi.

Yan odada canına kıydı.

14 Mayıs'ta oy kullanırken Emine Akçay'ı hatırlayın...

Onlar milyonlarla oynarken başka çocuklar üşümesin, başka emineler ölmesin diye...