İnşa ettiği kayak pisti iki kez çöken şirket, deprem bölgesinde bina inşa edecek

İnşa ettiği kayak pisti iki kez çöken şirket bu kez deprem bölgesinde konut inşa edecek. Şirketin sahibinin ise AKP’li eski bakanla yakınlığı dikkat çekiyor.

İnşa ettiği kayak pisti iki kez çöken şirket, deprem bölgesinde bina inşa edecek

2011 yılında 100 milyon TL’ye Palandöken’e yaptığı kayak pistleri iki defa çöken Sarıdağlar İnşaat, Hatay’ın Antakya ilçesine yapılacak olan 1299 konutluk ihaleyi 2 milyar 599 milyon TL karşılığında aldı. Şirket sahibi Sarıdağ’ın, eski AKP’li Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın çocukluk arkadaşı olarak da biliniyor.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilerde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 27 Nisan’da “Hatay ili Antakya ilçesi 5 bölge 1. Etap 1299 konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi” ihalesi düzenledi. Yalnızca özel olarak davet edilen firmaların teklif verebildiği ihaleye 4 firma teklif verdi.

Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, 2 milyar 599 milyon TL’lik teklifte bulunan Sarıdağlar İnşaat ile el sıkıştı.

İlerihaber’den Ersan Kınık’ın haberine göre, ihaleyi kazanan Sarıdağlar İnşaat, geçmişte yaptığı kayak pistlerinin yerle bir olmasıyla tanıdığımız “sabıkalı” bir şirket olarak karşımıza çıkıyor.

YAPTIKLARI KAYAK PİSTİ İKİ KERE YIKILDI

2011 yılında Erzurum’un Palandöken ilçesine yaptığı kayakla atlama pisti, 2014 yılında meydana gelen toprak kayması sonucunda çökmüştü. Daha sonra 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpik Festivali için yoğun çalışmalar sonucu yeniden açılan pist, 2021 yılına geldiğimizde bir kez daha çökmüştü.

AKP'Lİ ESKİ BAKANIN ÇOCUKLUK ARKADAŞI

Şirketin sahibi Ahmet Sarıdağ ise, Antalya’daki Adenya Otel’in sahibi. AKP’lilerle sıkı ilişkilerinin olduğu bilinen Sarıdağ’ın otelinde, birçok bakan ve milletvekilinin tatillerini geçirdiği de iddia ediliyor. Ayrıca Sarıdağ, AKP’li eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın da çocukluk arkadaşı olduğu biliniyor.

Sarıdağ, yine aynı gün 27 Nisan’da düzenlenen bir diğer deprem konut ihalesini daha almıştı. Hatay’ın Antakya ilçesine yapılması planlanan 1415 konutluk ihaleyi 2 milyar 835 milyon TL karşılığında Egemen İnşaat ve Ticaret A.Ş. ortaklığı kapsamında aldığı gündeme gelmişti.

KAMUDAN İHALE YAĞDI

Sarıdağlar İnşaat, kamu kurumlarından 2011 yılından bu yana toplam bedeli 8 milyar 909 milyon TL'yi bulan 16 ayrı ihale aldı. Bu ihaleler arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın cephanelik inşaatı, Çamlıca Kulesi inşaatı, Hakkari ve Bingöl havalimanları inşaatları da yer alıyor.

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