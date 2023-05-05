Oy atmaya gittiğinizde Mehmet Akif Ersoy'un anlattıklarını unutmayın. Depremzedelere günlerce yardım edilmedi

Editör: Özge Ceren Çimen

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 50 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. AFAD ve Kızılay depremzedelere günlerce yardım edemezken askerler ise emir gelmediği için 48 saat boyunca kışlalarından çıkamadı.

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy’un deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattığı anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ersoy, yanına gelen bir vatandaşın “Hiçbir şey anlatmıyorsunuz burada” dediğini belirterek, “Her şeyi de anlatmışız bunu söylediğinde, Antakya’da. Arabanın bagajını açtı, 17 yaşındaki kızının cenazesini gösterdi bize. Yayın aracının yanında. Zülfikar ile beraberiz. Döndük ve baktık cenazeye, gitti sonra. Adamın biri geldi dedi ki, ‘Benim kızım ve oğlum vefa etti, eşim de vefat etti ama diğer kızımın sesini duyuyorum; onlar yan yanalar içeriden sesleri duyuyorum. Kızımı çıkarabilir miyiz?’ dedi. Bu sakinlikle dedi” şeklinde konuştu.

Kendisinin de baba olduğuna dikkat çeken Ersoy, “İki tane yavrum var benim. Çocuğumun ayağı bir yere çarpsa elim ayağıma dolaşıyor. İki tane evladını kaybetmiş, bir tane evladı enkaz altında, eşini kaybetmiş, hepsi enkazdalar. Acaba yaşayan çocuğumu çıkarabilir miyim? Bir başkası ‘En azından cenazemizi alabilir miyiz?’ diyor. Bunu böyle söylüyor ama niye biz böyleyiz? Çünkü şoktayız. Oradaki de şokta” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy sözlerine şöyle devam etti:

"Stüdyonun avantajı hatta dezavantajı şu: Siz muhtemelen bizden daha çok ağladınız ekran başında. Çünkü olayın farkındaydınız. Biz olayın şokundaydık."