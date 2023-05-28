Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?

YSK tarafından seçim yasaklarının kalkmasının ardından vatandaş oy kullandığı sandıkta yer alan 2. tur seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki, oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?