Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?

YSK tarafından seçim yasaklarının kalkmasının ardından vatandaş oy kullandığı sandıkta yer alan 2. tur seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki, oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?

Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?

Resmi olmayan sonuçlara göre oy kullandığı sandık sonuçlarını anbean takip etmek isteyen vatandaşlar YSK seçim sonuçlarını sorgulama kısmından oy sayımını takip edebilir. Peki, oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?

Yüksek Seçim Kurulu’nun YSK seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçime dair gelen veriler vatandaşlar paylaşılmaya başlanacak.

Oy kullanılan sandık sonuçlarını YSK'nın internet sitesinden yayınlanmasının ardından öğrenebilirsiniz.

YSK SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yukseksecim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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