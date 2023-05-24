Oy sırasında Türkçe bilmeyen Afgan. Almanya'da kaderimizi belirlemek için oy kuyruğuna girdi. Ne ara vatandaşlık verildi bunlara

Editör: Osmancan EROK

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur seçimi öncesi gündemin en çok tartışılan konuları arasında yabancı seçmenler yer alıyor.

Sığınmacı sorunu, gündemdeki yerini korurken Almanya'daki bir röportajda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Almanya'da yaşayan seçmenler, Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci kez sandık başına gitti. Oy kullanmak için Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'na gelen geçmenler uzun kuyruklar oluşturdu.

TÜRKÇE BİLMİYOR

Artı49 adlı YouTube kanalının kuyrukta bekleyenlerle gerçekleştirdiği seçim röportajında dikkat çeken anlar yaşandı.

Muhabirin kime oy vereceğini sorduğu kişi Afganistan uyruklu çıktı. Oy kullanmak için sırada bekleyen Afgan'ın Türkçe bilmemesi dikkat çekti.