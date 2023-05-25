Bu sapkınlar 'tecavüz oyununu' internette aratıp akın akın Türkiye'ye geliyor. Oy verenler memnun musunuz

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası sebebiyle Türkiye, yabancıların ve kaçakların göç merkezi haline getirildi. Gelinen noktada kaçaklar sınırlardan elini kolunu sallayarak geçerken ortaya çıkan bir araştırma ise üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gerektiğini ortaya koydu.

‘TÜRK TECAVÜZÜ’, ‘TOPLU TECAVÜZ’ GİBİ KAVRAMLAR EN ÇOK BU ÜLKELERDE ARATILIYOR

Dünyanın en gelişmiş arama motoru olan Google’ın ülkelerde yapılan aramalara ilişkin verilerini yayınladığı Google Trends’in istatistiklerine göre Pakistan, Afganistan, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerde yapılan aramalar tehlikenin büyüğünü gözler önüne serdi.

Her gün sınırlarımızdan akın akın gelen ve kaçak olarak ülkeye giriş yapan Paki, Hindu ve Bangladeşlilerin gelmeden önce ülkelerinde internetten yaptıkları aramalar sokaklarda kadınlarımızın ne denli güvende olmadığını gösterdi.

Özellikle Pakistan’da yapılan Google aramalarında ‘Turkish rape’ yani ‘Türk tecavüzü’, ‘toplu tecavüz’ gibi kavramlar en çok tıklananlar arasında yer aldı.

Araştırmayı yapan Yeniçağ yazarı Fatih Savuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ‘’ Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerin 'taharrush' adını verdiği 'tecavüz' oyunu sapkın gelenek. Google trendde 'Turkish rape' yani 'Türk tecavüzü', ve 'toplu tecavüz' gibi kavramlar bakın en çok hangi ülkede, ülkelerde aranıyor. Taharrush adım adım geliyor. Dur de!’’ yazarak özellikle ‘taharrush’ yani söz konusu ülkelerdeki ‘tecavüz oyunu’na dikkatleri çekti.

TAHARRUSH NEDİR?

Taharrush, kadınların ve bazen çocukların toplum içinde erkek grupları tarafından toplu cinsel saldırıya maruz kalmasıdır. Arap ülkelerinde, Pakistan, Afganistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerde yaygındır.

Mısır dilinde ise kelimenin tam anlamıyla "toplu zulüm" manasına gelmektedir. Bu toplu cinsel taciz geleneği, genellikle müzik festivalleri, halk gösterileri ve bunlar gibi çok sayıda insanın olduğu yerlerde uygulanmaktadır.

Bilhassa giyim kuşam konusunda ‘kafir’ olarak görülen kadınlara toplu cinsel taciz edilmesine "taharrush" adı verilmektedir.

SAPKIN KURALLARI BİLE VAR

Bu akıl dışı ve barbar sözde geleneğin kurallarının bile olduğu biliniyor.



İlk olarak kurbanın etrafında 3 farklı daire oluşturulur.



İlk dairenin ismi “Mafya”. Kadın, kapalı bir alana sürüklenir ve kıyafetleri çıkartılır. Değerli eşyaları alınır.



Orta daire, etten duvar oluşturarak olaya başkalarının müdahale etmesini engeller ve alkış tutarlar.



Üçüncü daire ise dikkati başka yöne çekmeye çalışır. Bazı erkekler, kadınlara yardım etmeye çalışıyormuş gibi davranmak için stratejik olarak yerleştirilir.

TÜRK KADINI TEHLİKE ALTINDA

Kültür olarak adlandırılan bu sapkın tecavüz geleneği, 200 ya da 300, hatta zaman zaman 500 erkek tarafından gerçekleştirilir. Erkeklerden bazıları kadınlara yardım ediyormuş gibi gözükür ama bu aldatmacadan ibarettir. Tecavüzcülerin kimliğini belirlemeyi zorlaştırır. Bu nedenle failleri cezalandırmak, cezaları tamamen uygulamak oldukça zordur.



En önemli amaçlarından biri ise kadınları kamusal alanlardan uzaklaştırıp eve hapsetmektir. Günümüzde Mısır, Pakistan, Afganistan kültürlerinde erkeklerin bu fiil nedeniyle suçlanmadığı bir saldırı çeşididir.



Ülkemize yasadışı yollarla giriş yapanların kaynak ülkeleri ve kültürleri düşünüldüğünde kadınlarımızın ve çocuklarımızın ciddi bir tehdit altında olduğunu söylemek mümkündür.