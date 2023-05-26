Oy ve Ötesi’ni sandıktan uzak tutmak için İçleri Bakanlığı bu kararı aldı. Bakan Soylu hedef almıştı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala sandık güvenliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalarda Erdoğan’ın lehine çok sayıda ‘olağandışı oy’ çıkarken İçişleri Bakanı Soylu’nun yaptığı bir açıklama tartışmayı farklı bir boyuta çekti.

Bakan Soylu, seçimlerde sandık güvenliğinin sağlanması için kurulan platform Oy ve Ötesi’ni hedef alarak sandıklardan uzaklaştırılması çağrısı yapmıştı. Bakan Soylu “Sandıklarda siyasi partilerin birer temsilcileri ve müşahitleri olabilir. Oy ve Ötesi diye bir dernek orada olamaz. Bunların oraya girip sandıklarda oy kullanan insanlara baskı yapmaları seçim hukukuna aykırıdır. Siz Gezici’siniz, biz sizi biliyoruz. Siz seçimi karıştırmak için oradasınız.” İfadelerini kullanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ÖZEL KARAR

İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen yazıda emniyet müdürleri için verilen yeni görevlendirme yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstanbul Ankara ve İzmir’de 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinin belirlenen okullarda seçim günü görevlendirileceğini söyledi. Pehlivan, normalde okullarda seçim günü komiser ve komiser yardımcılarının görevlendirildiğine dikkat çekti. Pehlivan, emniyet müdürlerinin görevlendirilme amacının Oy ve Ötesi aracılığı ile gelen müşahitlerin sandıklardan uzaklaştırılması olduğunu söyledi.

Barış Pehlivan’ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

Normalde, seçim günü okullarda güvenlik için komiser ve komiser yardımcısı görevlendirilirdi. YSK’nin de bu konuda bilgisi ve izni olurdu.

Ancak öğrendim ki...

Emniyet Genel Müdürlüğü ile valilikler aracılığıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu pazar günü için özel bir görevlendirme yapıldı. Buna göre, 1. sınıf Emniyet müdürü olan polis başmüfettişleri de seçim günü üç büyük kentte belirlenen okullarda hazır bulunacak.

Örneğin, sadece İstanbul’un 19 ilçesindeki okullarda 61 polis başmüfettişi görevlendirildi.

Peki, amaç ne?

Emniyet müdürlerine verilen sözlü talimatta, Oy ve Ötesi aracılığıyla gelen müşahitlerin sandık çevresine yaklaştırılmaması istenildi.

Hukukta ve görev tanımında yeri olmayan bu kararın uygulanacağı okulları inceliyorum...

Neredeyse hepsindeki katılım oranı yüzde 91 düzeyinde. Yani, seçmenler vatandaşlık görevine yoğun bir şekilde sahip çıkmış.

İşin çarpıcı yanı ise şu:

Misal, İstanbul’un bir ilçesindeki birinci turda kullanılan oy oranlarını inceliyorum...

Kılıçdaroğlu küçük bir oranla Erdoğan’a karşı birinci çıkmış.

İşte bu pazar o ilçedeki 7 ayrı okula polis başmüfettişleri görevlendirildi.

Özel görevlendirmenin yapıldığı okullardan birine bakıyorum: İlk turda yüzde 92.51 oranında katılım olmuş. Kılıçdaroğlu 13 bin 169 oyla, 7 bin 462 oy alan Erdoğan’ın önüne geçmiş.