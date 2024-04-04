Oylar parayla satılmış. Canlı yayında dekontu gösterildi

Kaynak: Haber Merkezi
Oylar parayla satılmış. Canlı yayında dekontu gösterildi
Canlı yayında oylar satıldı iddiasında bulunan gazeteci Saygı Öztürk, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Adayların, kendisine oy vermesi için ya da sandığa gitmemesi için seçmenlere para dağıttığını söyleyen Öztürk'ün gösterdiği dekontta 'oy parası' yazdığı görüldü.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimleri günü için gazeteci Saygı Öztürk'ten gündem yaratacak bir iddia geldi.

Oyların parayla satıldığını iddia eden Saygı Öztürk, Sözcü TV canlı yayınında banka dekontlarını izleyicilerle paylaştı.

DEKONTTA 'OY PARASI' YAZIYORDU

Dekontlarda bir bankanın Kırşehir şubesine 5 bin TL yatırıldığı yer alırken, açıklama kısmında ise açık açık 'Oy parası' yazılması detayı dikkat çekti.

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OY VERDİĞİNİ NASIL KANITLADI?

Parayı gönderen tarafın seçimleri de kazandığını belirten gazeteci Öztürk, "Peki o adaya oy verdiğini nasıl kanıtlıyorlar?" sorusuna ise yeminler edildiğini ya da oy kullanırken fotoğraf çekildiğini söyledi.

31 MART'TA GÖNDERİLİNCE ERTESİ GÜN HESABINA YATMIŞ

Gazeteci Öztürk, seçim sonuçlarının hemen ertesinde 1 Nisan tarihinde paranın hesaba gönderildiğini belirterek söz konusu paranın aslında 31 Mart seçim günü gönderildiğini ancak seçimden sonra hesaba geçtiğini söyledi.

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"SANDIĞA GİTME" TEKLİFİ
Bazı durumlarda seçmenin 'Ben asla başka partiye oy vermem' dediğini ifade edeen Öztürk, o durumlarda da para veren adayların "Tamam kardeşim bize verme ama kendi partine de verme. Git ye iç, eğlen" diyerek para teklif ettiğini söyledi.

Öztürk, "Artık oy dendiği zaman hemen mutlaka para lafı da geçiyor" ifadelerini kullandı.

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