Oyun oynayan çocuklar buldu. Çığlıkları mahalleyi inletti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ‘mahallenin dedesi’ olarak bilinen ve mahalle sakinleri tarafından sevilen 71 yaşındaki adam, oyun oynayan çocuklar tarafından evinin önünde cansız halde bulundu. Çocukların çığlık sesleri mahalleyi inletti.

KAYNAK: İHA
Oyun oynayan çocuklar buldu. Çığlıkları mahalleyi inletti

İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Damak Sokak üzerinde meydana gelen olayda, oyun oynayan çocuklar yalnız yaşayan 71 yaşındaki Selahattin Ç.'yi evinin önünde hareketsiz yatarken gördü.

Çocuklar çılık atarak durumu aile bireylerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Selahattin Ç.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yaşlı şahsın 'mahallenin dedesi' olarak bilindiği ve mahalle sakinleri tarafından çok sevildiği öğrenildi.

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