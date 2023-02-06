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Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi enkaz altında

Oyuncu Çağrı Çıtanak, Hatay'ı da etkileyen deprem sebebiyle annesinin enkaz altında kaldığını ifade ederek, yardım çağrısında bulundu

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:11
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Oyuncu Çağrı Çıtanak annesinin enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi

Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi enkaz altında
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Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Çağrı Çıtanak da Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çıtanak, annesinin Antakya'da Sümerler Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz altında kaldığını ifade ederek, ''Doğup büyüdüğüm apartman yıkıldı annem oradaydı'' dedi

 

YARDIM ÇAĞRISI

Çağrı Çıtanak, "Hatay / Antakya / Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi'nde yıkılan bina A /3 Blok, doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin" diyerek, AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ve AHBAP Derneği'ne seslendi.

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