Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi enkaz altında

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Çağrı Çıtanak da Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çıtanak, annesinin Antakya'da Sümerler Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz altında kaldığını ifade ederek, ''Doğup büyüdüğüm apartman yıkıldı annem oradaydı'' dedi

YARDIM ÇAĞRISI

Çağrı Çıtanak, "Hatay / Antakya / Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi'nde yıkılan bina A /3 Blok, doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin" diyerek, AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ve AHBAP Derneği'ne seslendi.