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Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu

Kahramanmaraş’taki olan 7.6 büyüklüğündeki depremden Sivas’ta etkilendi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:13
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Deprem Sivas’ta hasara neden oldu

Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
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İHA’nın haberine göre, Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depreM Sivas’ta hasara neden oldu.

Elbistan depreminin hissedildiği Sivas’ın Gürün ve Gemerek ilçelerinde kerpiç yapılarda çökmeler oldu.

Gürün ilçesinde bir cami minaresinde de hasar oluştu. Sivas’ta şehir merkezinde çatlaklar oluşan bir binadakiler tahliye edildi.

Sarsıntının etkisiyle paniğe kapılanlar binaları terk ederek sokağa çıktı.

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